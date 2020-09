"A novela 'Na Corda Bamba', produzida pela Plural Entertainment Portugal e emitida pela TVI, foi nomeada na categoria de Telenovela nos International Emmy Awards", anuncia a estação de Queluz de Baixo em comunicado enviado à imprensa.

Esta é a sexta nomeação para a categoria no que diz respeito a produções da Plural Entertainment Portugal e da TVI. De entre estas seis nomeações, destacam-se duas vitórias: com as novelas 'Meu Amor'. em 2010, e 'Ouro Verde', em 2018.

'Na Corda Bamba', recorde-se, é da autoria de Rui Vilhena e reúne no elenco nomes como Dalila Carmo, Pêpê Rapazote, Margarida Vila-Nova, Maria João Bastos, Bárbara Branco, São José Correia, António Capelo, Marco Delgado, entre muitos outros. Esta novela conta-nos a história de Lúcia e Pipo que julgam ter cometido o crime perfeito. Durante anos vivem o sonho da família feliz com os três filhos, mas o álbum de família esconde fantasmas que ninguém imagina.

A trama da TVI está em competição direta com uma novela da China (Gcoo Entertainment Co. Ltd. / iQIYI), uma novela do Brasil (Globo) e uma novela da Argentina (Viacom International Studios / Oficina Burman).

Os vencedores dos mais importantes prémios internacionais de televisão serão anunciados no dia 23 de novembro.

