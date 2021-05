É caso para dizer que esta será a competição mais renhida no que toca à guerra de audiências entre a SIC e a TVI. Desde que a nova novela da estação de Queluz - 'Festa é Festa' -, estreou que muitos telespectadores se renderam à história da aldeia da Bela Vida.

Ainda assim, e segundo os dados mais recentes partilhados pela SIC, 'Amor Amor' continua a ser a novela "mais vista".

"Concluída a primeira semana de maio, Amor Amor mantém-se como a novela preferida do público em Portugal, com 25,0% de share e 13,6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 290 mil e 900 telespectadores. Obrigado a todos os que estão do lado do Amor!", informa-se.

Ainda assim, vale notar que a TVI tem evidenciado a vitória na ficção em vários dias, pelo que tem sido uma ameaça constante.

