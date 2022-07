Maria Botelho Moniz presenteou os seguidores do Instagram esta segunda-feira, 11 de julho, com um "bom dia básico", vindo diretamente das Maldivas.

A apresentadora encontra-se a desfrutar de umas férias românticas com o namorado, Pedro Bianchi Prata, tendo nas últimas horas revelado as primeiras imagens de ambos no local.

Eis abaixo as fotografias e vídeos publicados pela anfitriã de 'Dois às 10'.

Leia Também: Revelado destino paradisíaco das férias de Maria Botelho Moniz