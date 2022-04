A princesa Charlene do Mónaco partilhou novas - e raras - fotografias nas quais surge reunida com a família a propósito da celebração da Páscoa.

Nas duas imagens partilhadas nas redes sociais, a mulher do príncipe Alberto posa com o marido e os dois filhos, os gémeos Jacques e Gabriella.

Nos retratos destacou-se ainda o novo visual de Charlene, adepta de mudanças radicais. A princesa apresentou-se com um cabelo bastante curto.

Recorde-se que Charlene do Mónaco esteve um período na África do Sul, devido a uma infeção no nariz, ouvidos e gargantas. A mesma esteve ainda internada numa clínica, já depois da recuperação, na sequência de problemas relacionados com a saúde mental, e regressou a casa no mês passado.

