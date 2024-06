É romântico nas músicas que canta e, também, no plano pessoal. Por acreditar no amor, Leandro parece ter decidido deixar de esperar por Doina Stratulat, de quem se separou há 11 meses, para viver uma nova relação - que já é assumida.

O cantor, em várias entrevistas, deixou clara a vontade de voltar para os braços da mãe do filho, com quem tinha cometido um erro que levou ao fim da relação. A espera foi longa e, ao contrário do ditado popular, Leandro não alcançou a reconciliação que desejava.

Dessa forma, a paixão surgiu de novo, mas com outra mulher. Carolina Carvalho, uma piloto de aviões do Porto, conquistou o coração do cantor e os dois já posam de forma apaixonada em diversas fotografias partilhadas nas redes sociais.

Ainda ontem, em Alfama, na capital do país, Leandro e Carolina estiveram juntos e na galeria poderá ver imagens desse momento, bem como fotografias da nova 'cara-metade' do artista.

Leia Também: Cantor Leandro deixa 'recado': "Quando achares que me atinges..."