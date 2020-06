Foi no dia 19 de maio que a família de Maria Pitta e Guilherme Paixão aumentou com o nascimento do pequeno António Maria, que se veio juntar a Duarte, de quatro anos.

A família vive dias de grande felicidade e as redes sociais da filha de Bibá Pitta assim o provam. São vários os registos do recém-nascido que têm deixado os seguidores derretidos e este domingo a mamã babada deu a conhecer mais um.

Uma imagem que conquistou carinhosas reações na caixa de comentários, nomeadamente da apresentadora Inês Folque. "Bonecccoooo! Igual a ti aqui", escreveu.

