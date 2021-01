Blaya Rodrigues fazia a depilação às axilas quando foi interrompida pela sua filha Aura. "O que é isso?", quis saber a menina.

"E eu disse lhe que tava a tirar os pelos, e ela perguntou, porquê? Gostava de ter dito que a mãe simplesmente não gosta de ter pelos, mas até curto, lol. Então expliquei que tinha uns vídeos para gravar e tinha que tirar", respondeu a cantora, que voltou a ser questionada pela filha: "Porquê?".

"Porque as pessoas não estão habituadas a ver as mulheres com pelos e depois vão dizer coisas feias da mãe. Ela ficou a olhar com uma certa curiosidade", conta Blaya, que depois desta conversa com a menina resolveu partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde exibe, com orgulho, os seus pelos.

"Gostava de ter a coragem e não tirar mesmo os pelos, nem em vídeos, nem fotos. Mas acho que o pessoal ainda não está preparado para ver uma artista 'pop' com os seus 'dramáticos' pelos das axilas. E pronto", completa.

