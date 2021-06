Rita Raposo começou a semana com alguma nostalgia e transpareceu nas redes sociais as saudades que sente da sogra, Maria João Abreu, que morreu no passado dia 13 de maio.

A mulher de Ricardo Raposo, o filho mais velho da atriz e de José Raposo, viajou no tempo e recuperou uma memória feliz registada nas férias de verão do ano passado.

"Verão 2020. Saudades deste 'lugar', seja qual for a sua definição! De repente éramos tantos e ficámos tão poucos", escreveu na legenda.

Na imagem, além de Rita Raposo e Maria João Abreu, aparecem ainda João Soares, Miguel e Ricardo Raposo, Carolina Lobato e os dois netos da atriz.

