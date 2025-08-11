"João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos!": estas foram palavras de Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama' desta segunda-feira, 10 de agosto. O apresentador garante que a informação é fidedigna e que lhe foi revelada por fontes próximas do toureiro.

"O 'V+Fama' sabe que o toureiro pediu em casamento a ex-concorrente do 'Big Brother' e esta aceitou. O rumor começou a circular nas altas esferas taurinas e há uns dias que o programa confirmou através de uma fonte próxima do casal", realçou o comunicador.

Não há conhecimento se o pedido foi espontâneo ou se Luíza teve direito a anel de noivado.

Romance vai de 'vento em popa' desde o 'Big Brother Verão'

Depois de vários meses de mistério - durante os quais a artista e o toureiro optaram por manter o relacionamento em segredo, eis que os dois assumiram o amor que os une numa das galas do 'Big Brother Verão', nomeadamente naquela em que Luíza foi expulsa pelo público.

"Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara", notou Moura Caetano à época, visivelmente apaixonado.

"Por esta não esperava eu", confessou Luíza Abreu.