O ano ainda agora começou e o noivo da princesa Martha Louise da Noruega, o xamã Durek Verrett, já se envolveu numa nova polémica.

Acusado por muitos de ser um charlatão, devido ao seu trabalho com xamã, e às controversas opiniões que tem sobre diversos temas - como aconteceu durante a pandemia, quando disse que tinha medalhas que ajudavam a curar a Covid - Verrett está novamente a ser censurado na Internet devido à sua mais recente posição sobre o mau comportamento de algumas crianças e sobre questões de saúde mental.

"Quando se trata dos vossos filhos e eles se portam mal, gritam e são agressivos sem motivo, os espíritos podem entrar neles. Portanto, a maneira de evitar que isso aconteça é fazer com que o seu filho olhe diretamente nos seus olhos, não importa quão desconfortável isso possa ser, e diga: 'Tu não tens poder aqui, és uma entidade fraca, e estou a enviar-te para a luz agora, em direção às profundezas da luz'", comentou num vídeo partilhado nas redes sociais.

E estas declarações não foram as únicas que desencadearam a revolta de alguns internautas. "No xamanismo acreditamos que existe um espírito suicida, um espírito que entra na sua consciência e brinca com as suas emoções com base nos 'fardos' que cada um carrega, no que outras pessoas estão a passar por nós, nas coisas que sentimos que não podemos superar, na dor de qualquer situação ou por qualquer coisa que tenhamos feito e que não conseguimos perdoar", disse ele fazendo referência a pessoas que sofrem de questões de saúde mental.

As declarações não caíram bem em muitos dos seus seguidores, tendo até havido quem o alertasse para o facto de o ex-marido da sua atual companheira ter tirado a própria vida. "Como é que pode dizer isso quando está prestes a casar-se com uma mulher com três filhas que perderam o pai por suicídio?", questionou uma seguidora, à qual o xamã respondeu.

"Eu estava lá, você não. Estive lá ano após ano", afirmou Durek.

De recordar que Ari Behn, ex-marido da princesa Martha Louise da Noruega, tirou a própria vida no dia de Natal em 2019. Os dois têm três filhas em comum, Maud, hoje com 20 anos, Leah, de 18, e Emma, de 15.

