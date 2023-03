Luan Santana e Izabela Cunha estão noivos há cerca de um ano, embora o casamento ainda não tenha data prevista.

Na passada quinta-feira, 16 de março, surgiram notícias na imprensa brasileira que davam conta de que o casal iria 'dar o nó' nesse mesmo dia, o que acabou por ser desmentido.

Agora, à revista Quem, Izabela conta que o casamento pode acontecer a qualquer momento: "Temos muitos projetos profissionais individualmente, então acabamos por deixar de lado os projetos pessoais. Mas também decidimos algumas coisas da noite para o dia. Então, a qualquer momento podemos dizer 'vamos casar esta semana ou no mês que vem' e casamos. Pode ser de última hora! Se for uma grande festa ou algo mais pequeno, também vai ser no momento. Não tenho ideia de onde, como e quando, mas vai acontecer".