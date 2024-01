A casa do 'Big Brother' disse adeus a dois concorrentes na última noite. Dos quatro nomeados, Rafael e Leandro foram salvos, pelo que para o fim ficaram Catarina e Fábio, e foi mesmo a concorrente a sair da casa.

Mas não foi a única. Teresa Silva e António Bravo estiveram na Sala de Controlo durante a gala e indicaram os concorrentes que consideravam 'plantas'.

Bárbara Parada, Fábio Gonçalves, Jéssica Galhofas e Patrícia Silva foram os quatro eleitos pela dupla de comentadores e, após uma curta votação, Fábio juntou-se a Catarina, sendo o segundo eliminado da noite.

Mas ainda houve tempo para mais surpresas. As portas da casa voltaram a abrir-se e desta vez para dar as boas-vindas a um novo concorrente. Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023, volta a entrar no programa apenas duas semanas após se ter despedido do reality.

Leia Também: Revelado nome do novo concorrente do 'Big Brother - Desafio Final'