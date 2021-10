Noémia Costa vive esta quinta-feira um dia especial com o aniversário do irmão mais novo, uma data que quis destacar nas redes sociais.

A atriz partilhou uma fotografia do familiar e acompanhou-a com carinhosas palavras.

"Hoje o meu mano mais novo está de parabéns!!!! Um brinde à vida mano. Desejo-te o melhor. Ontem, hoje e sempre. Hoje também há festa no céu com as nossas estrelas, estão felizes por ti. Amo-te. Sê feliz", escreveu.

Leia Também: "Vergonha. Querem aniquilar a Cultura, não vão conseguir"