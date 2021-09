Três dias depois da estreia do 'Big Brother', Noélia Pereira já tem favorito. Numa publicação nas suas redes sociais, realizada esta quarta-feira, a algarvia deixou claro quem gostava de ver no leque de finalistas.

"Para mim, o António Bravo é um dos finalistas", afirmou, elogiando a postura do concorrente na caravana, onde está juntamente com Rita.

"Vejo isto como um começar de baixo para ganhar estofo para ir mais além. Não há mal nenhum em começar onde não era suposto, onde não é a nossa preferência", disse.

Mais à frente, comparou a situação de António no jogo com o início da sua atividade como empresária. "Quando iniciei os meus negócios, comecei com uma lojinha pequenina, hoje aumentei onde comecei e abri outra. Fui ganhando experiência, fui trabalhar".

Noélia Pereira, recorde-se, foi concorrente de edições passadas do 'Big Brother' e foi hoje anunciada como uma das novas comentadoras desta edição. Também Cristiana Jesus vai integrar o leque de comentadores.

A entrada de ambas surge na sequência do afastamento de Quintino Aires.

