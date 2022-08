Noah Schnapp podia aproveitar para descansar depois terminadas as gravações da série 'Stranger Things', cujo elenco integra, mas o que decidiu fazer nesse período é surpreendente.

O jovem ator de 17 anos optou por trabalhar como nadador-salvador durante as férias, contou o próprio numa entrevista à revista Flaunt.

"É para me divertir. Cresci com uma vida normal, amigos normais e coisas fora de 'Stranger Things', então isso fez-me manter os pés no chão", explicou.

Em breve, o ator vai começar os estudos na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.

