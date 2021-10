Depois de ter viajado para Cannes em trabalho, Cristina Ferreira aproveitou para dar um 'salto' ao Mónaco e acabou guardar um momento único.

De acordo com a partilha que fez na sua página de Instagram, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI viu membros da família real, mais precisamente a princesa Carolina do Mónaco e a sua filha, Charlotte Casiraghi.

"Aproveitámos o fim do dia e fomos até ao Mónaco. É inacreditável de bonito. Limpo. No caminho íamos a falar de encontrarmos as princesas. E não é que vimos a Carolina e a Charlotte. Ele há coisas", destacou.

"Voltarei de dia. Que na vida o importante é sonhar. (Aquele jipe rolls Royce não me ficava mal)", acrescentou ainda na legenda de um conjunto de fotografias.

