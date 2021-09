Depois de ter reagido aos rumores de separação de João Félix, Margarida Corceiro fez as malas e rumou à mais romântica das cidades.

A atriz aterrou em Paris na noite desta quinta-feira e não tardou em assinalar a viagem nas suas redes sociais.

Vale referir que as especulações em volta do possível término aumentaram quando Margarida Corceiro ocultou (ou eliminou) as fotografias que tinha no Instagram com o internacional português.

