Ana Guiomar recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar com os fãs um documento especial que encontrou enquanto fazia algumas arrumações.

O papel destaca e recorda as gravações de 'Morangos com Açúcar'. "As coisas que uma pessoa encontra nas arrumações", escreveu numa fotografia que partilhou, esta terça-feira, na rede social.

Mas não ficou por aqui e numa outra imagem mostrou um outro documento especial e disse: "Primeira série do 'Conta-me como Foi'".

