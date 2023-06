Flávio Furtado continua internado no hospital depois de sofrer mais uma crise a nível de saúde, sobre a qual não revelou pormenores. Esta quinta-feira, 29 de junho, Cinha Jardim falou sobre o estado de saúde do amigo no programa 'Dois às 10'.

Esta conta que no início da semana, Flávio, que apresenta o programa 'TVI Extra', estava bem e não apresentava sinais de alerta.

"No dia seguinte sentiu-se mal. Sentiu aquelas dores que já tinha sentido no início do mês e teve realmente que ser internado novamente", nota Cinha.

Entretanto, Maria Botelho Moniz leu uma mensagem que lhe foi deixada por Flávio Furtado:

"Estou a assistir-vos, um beijinho para todos, em especial às milhares de pessoas que me têm enviado mensagens de carinho e de boas energias. Cuidem-se, vivam cada dia como se fosse o último e sejam felizes. Não sei quando saio daqui, mas quando sair quero um pequeno-almoço com tudo a que tenho direito aí convosco".