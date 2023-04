Foi através da sua página de Instagram que Irma Ribeiro contou que foi obrigada a cancelar a sua participação no concerto da Mari Segura por motivos de saúde.

Com febre alta, e sem "reagir à medicação", a artista acabou por ir para o hospital. E foi na unidade de saúde que se deparou com uma jovem "a descrever o seu ataque de ansiedade". Motivo que levou a cantora a revelar que "tem ataques de pânico há 10 anos".

"[...] Estava na sala de espera deitada em dois bancos com 39.7 de febre e ouço uma miúda a entrar na triagem e a descrever o seu ataque de ansiedade. Que não sabia bem, mas achava que era. Quando saíram da triagem, ela sentou-se com a mãe, só estávamos as três", relatou.

"Demorei alguns minutos até que lhe disse: olha, vai passar, não te sintas estranha, é sinal que o teu corpo funciona bem, que reage bem ao medo. Acontece às pessoas mais sensíveis, conscientes e atentas. Disse-lhe que tenho ataques de pânico há 10 anos, e já os trato por tu", acrescentou.

"Eu estava com uma infeção muito grande originada por uma faringite, faltei ao concerto da Mari mas sinto que vim cá por causa da Sofia. A Sofia foi despedir-se de mim quando eu estava a receber medicação e disse que estava melhor", escreveu na mesma publicação.

Leia Também: Rita Redshoes "em tratamento de um problema de saúde do foro neurológico"