Fátima Lopes está a aproveitar ao máximo as suas férias no Douro. E se pensa que a apresentadora tem estado parada, apenas a descansar, então engane-se. Na sua conta de Instagram, a comunicadora partilhou com os seguidores uma "aventura" que viveu recentemente.

"No Douro estou a perder alguns medos, como andar numa boia de tração. Para muitos é normal, para mim foi uma grande aventura. Que batismo espetacular!", afirmou na legenda de uma publicação na qual mostrou igualmente um vídeo deste momento.

Ora veja:

