Para "contrariar a apatia que por vezes se instala com a idade", Luísa Barbosa lançou um novo projeto no dia em que completou 38 anos. A apresentadora e locutora celebrou mais um aniversário esta segunda-feira, 10 de fevereiro, dia em que partilhou também a grande novidade com os fãs.

"Quero voltar a fazer aquilo que mais gosto: comunicar! E quero que estas conversas sejam tanto minhas como vossas. Este projecto viveu tanto tempo na minha cabeça que é intimidante partilhá-lo, finalmente. Mas só assim faz sentido. Porque espero que estas conversas, que estas pessoas, deixem de ser minhas para serem nossas. Espero que estas entrevistas vos animem o dia e vos inspirem", explicou na sua página do Instaram.

'Aqui que ninguém nos ouve' é o nome deste novo projeto, como Luísa refere na mesma publicação. "Vejam, ouçam e digam de vossa justiça. O primeiro episódio já está disponível para quem deixou o email e sábado fica disponível para o mundo", rematou.

Recorde-se que Luísa é mãe de uma menina, a pequena Aura, fruto da relação com Francisco Beatriz.

Leia Também: Colegas do 'Passadeira Vermelha' despedem-se de Cláudio Ramos