Cristiana Jesus surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar na rede social uma publicação onde pede ajuda para resolver um problema que poucos conheciam.

"Alguém já fez terapia para ataques de pânico e hipocondria? (desespero já)", podia ler-se na publicação.

Preocupados, os fãs quiseram saber o que se passava com a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos'.

"A maior parte de vocês não sabia disto, porque venho para aqui e quero passar-vos boas energias mas realmente ontem já estava no desespero. No fim do ataque de pânico percebi que não estava bem e que precisava realmente de ajuda", conta a esposa de Cláudio Alegre, também ele antigo concorrente do reality show da TVI.

Cristiana conta que começou a sofrer com estas duas perturbações, diretamente relacionadas, há quatro anos depois de ter sido confrontada com a morte do avô - vítima de cancro. "Provavelmente ficou um trauma", explica.

"A partir do momento em que vejo alguma coisa no meu corpo, se emagrecer um bocadinho mais do que o normal, se vir uma bolinha no meu corpo é o suficiente para ter um ataque de pânico. Começo a tremer, o meu coração parece que via explodir do meu peito, começo a ficar com tonturas, começo a imaginar a vida do meu filho sem mim. É completamente desesperante", continua, explicando que desde que o filho nasceu, o bebé Guilherme, de oito meses, estas perturbações agravaram-se.

"Já gastei imenso dinheiro em médicos, mesmo sem a minha família saber eu ia ao médico para ver se estava tudo bem", conta ainda Cristiana, que sofre agora com medo de estar doente e também com medo que o filho fique doente.

A empresária do algarve promete procurar terapia e ajuda psicológica para aprender a lidar com este problema.

