Rita Pereira será a próxima convidada do programa 'Conta-me', da TVI, no qual irá falar sobre a sua aventura pelo Brasil com Maria Cerqueira Gomes.

A atriz, de 41 anos, encontra-se em gravações para o remake de 'Dona Beja', para a HBO, desafio profissional sobre o qual falou.

"Eu trouxe a Rita de casa. O que eu sinto é que não estou a ser olhada com preconceito, estou a ser muito valorizada no meu trabalho e não estão a olhar para mim como alguém que já ouviu alguma coisa sobre mim", notou na conversa, conforme poderá ver pelo vídeo de seguida.

A entrevista, sublinhe-se, será transmitida este sábado, 13 de janeiro.

