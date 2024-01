No ano passado, Rita Pereira partiu para uma das maiores aventuras da sua vida - a mudança (embora que temporária) para o Rio de Janeiro, Brasil, uma vez que integra o elenco do remake de 'Dona Beja', para a HBO.

Foi precisamente sobre esta aventura que a artista falou numa entrevista que deu a Maria Cerqueira Gomes para o programa 'Conta-me', da TVI.

"A porta fecha e eu vou muito confiante no carro, oito da noite, a caminho do aeroporto, a conversar com o Gui [seu namorado]. Depois eu entro no avião e sento-me no meu lugar. Aí comecei 'ai, isto está mesmo a acontecer', mas só passado duas semanas é que a saudade bateu e foi a primeira vez na minha vida que eu senti esta saudade", realça, lembrando a sua partida para 'terras de Vera Cruz'.

Num excerto da conversa que foi partilhado em vídeo, a artista lembra ainda o momento em que o filho, Lonô, confessou pela primeira vez que "tinha saudades suas".

