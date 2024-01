Rita Pereira causa sempre reações com tudo o que faz nas redes sociais. Algumas delas são muito positivas, no entanto outras são também alvo de diversas críticas, como por exemplo a sua última partilha.

A atriz juntou no mesmo vídeo as filmagens de vários rabos de mulheres, registos captados numa praia do Rio de Janeiro, no Brasil. "Eu amo essa aBUNDAncia do Rio", escreveu ainda na legenda.

A caixa de comentários, no entanto, foi rapidamente 'inundada' com observações repletas de alguma indignação. Vários são os cibernautas que consideram a publicação desadequada e alguns até duvidam da legalidade da mesma.

"Não sei até que ponto é legal andar a filmar o corpo dos outros sem consentimento", fez notar uma das pessoas em causa. "Se fosse um homem a fazer este tipo de publicação? Pois", escreveu ainda uma outra mulher.

"Agora olha para a tua publicação e pensa se te gravassem assim na praia, irias fazer um escândalo não é? Ainda dá tempo de apagar está bom?", acrescentou mais uma cibernauta no meio de várias observações que seguem neste mesmo sentido.

Por outro lado, ainda que em menos quantidade, registam-se comentários de pessoas que aplaudem o vídeo, dado que o mesmo exemplifica a "diversidade" de corpos que existem.

Rita, até ao momento, não deu resposta a nenhuma destas mensagens e continua a optar por manter ativa a publicação.

