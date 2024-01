A onda de gripe que se tem feito sentir em Portugal parece ter chegado também ao outro lado do oceano.

A viver no Rio de Janeiro desde o final do verão passado, Rita Pereira usou esta quarta-feira as suas redes sociais para revelar que está doente.

A atriz tem gripe e pede ajuda aos fãs para que lhe indiquem algum medicamento realmente eficaz que se venda no país para se poder curar, uma vez que já experimentou vários e nenhum resultou.

"Alguém sabe qual o medicamento mais forte do Brasil para a gripe?", questionou numa story no Instagram, na qual aparece com um lenço colocado no nariz.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Rita Pereira em bastidores de série: "Filmámos cenas muito lindas"