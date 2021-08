Dois meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, da bebé Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, Meghan Markle reapareceu em público.

No dia do seu 40.º aniversário, a esposa de Harry partilhou um vídeo com o objetivo de apresentar a nova campanha da fundação Archewell - criada por Meghan e Harry.

A ex-atriz resolveu pedir um presente especial, que tem como objetivo ajudar mulheres que ficaram desempregadas durante a pandemia da Covid-19.

A iniciativa tem o nome de #40X40 e é apresentada através de vídeo, cheio de humor, por Meghan e pela atriz Melissa McCarthy, sua amiga de longa data.

O objetivo é que 40 amigos, atletas, artistas e líderes mundiais, doem 40 minutos do seu tempo "para ajudarem uma mulher que esteja a tentar voltar à vida laboral".

Veja aqui o vídeo gravado na casa de Meghan e Harry nos EUA.

