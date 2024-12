José Castelo Branco partilhou mais um engraçado vídeo na sua conta de Instagram, onde fala da forma como se deve beber café.

"Ninguém pode tomar um café sem ter um pires", diz, a rir, enquanto lhe entregam um.

"A little fun before going back to my spiritual retreat [um bocadinho de animação antes de voltar ao meu retiro espiritual]", escreveu na legenda do vídeo publicado.

Nas imagens, o socialite bebe café numa chávena azul, que condiz com a sua roupa.

Ora veja.