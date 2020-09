"A malta ofende-se com uma facilidade tão grande nas redes sociais que acredito piamente que daqui a 100 anos vamos ser caso de estudo nas faculdades": é desta forma que Nilton começa por refletir sobre a sociedade atual.

Na visão do comediante, no futuro as pessoas poderão ser apelidados de "homens das cavernas da internet", cujas agressões eram constantes.

Posteriormente, partilha o seu caso mais pessoal: "Eu tenho a sorte de já ter tido isto numa idade adulta em que apesar de ter sofrido com algumas coisas logo no início, tive a maturidade suficiente para aprender a relativizar muitas das ofensas que leio. Mas sei de jovens e crianças que já sofrem com o cyberbullying e não têm ainda ferramentas para lidar com isso", lamenta.

"Vivemos tempos estranhos em que as pessoas têm de estar em caixas e serem sempre catalogadas de algo. Se mandamos uma boca ao Benfica, é porque somos do Sporting. Se mandamos uma boca ao PCP, é porque somos do CHEGA. Eu, e só posso falar por mim, não tenho clube, partido, grupo ou crença. Sou só do contra", completou.

Eis o texto completo:

Leia Também: Conselhos para garantir uma Internet "mais segura para toda a família"