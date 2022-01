Nilton vai estrear-se como ator na novela da TVI 'Festa é Festa', onde dará vida à personagem de um padre. A novidade foi dada pelo comediante nas redes sociais, que partilhou com os seguidores este novo desafio a que se propôs.

"Aceitar fazer um pequeno papel numa maluquice destas só fazia sentido se fosse para experimentar algo que nunca fiz e para me divertir (embora isso estivesse garantido porque tenho lá o Aldo Lima e muita malta com boa onda). Mas mais do que aparecer ao lado da Mariza Cruz, o que eu não contava era ficar da altura do Paulo Pires. Só por isso já valeu a pena", afirmou em tom de brincadeira.

