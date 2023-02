Nicole Scherzinger publicou algumas fotografias em que aparece com o cabelo loiro e as semelhanças com Kim Kardashian não passaram despercebidas.

As imagens foram captadas nos bastidores de 'The Masked Singer US' e depois publicadas na sua página de Instagram, onde as reações não tardaram a chegar.

"Omg, por um segundo pensei que era Kim K", disse um internauta. "Nicole Kardashian?", comentou outro. Veja as referidas imagens na galeria e ainda algumas fotografias de Kim Kardashian.

