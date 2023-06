Nicole Kidman e Keith Urban celebraram 17 anos de casamento no passado domingo. Foi no dia 25 de junho de 2006 que deram o nó.

Na sua página de Instagram, a atriz, de 56 anos, publicou uma carinhosa fotografia em que aparece junto do marido, de 55. "Feliz aniversário, meu amor", escreveu na legenda.

Após a publicação, foram muitas as mensagens que rapidamente recebeu na caixa de comentários onde fãs, colegas e amigos fizeram questão de desejar um feliz aniversário ao casal.

De recordar que Nicole Kidman e Keith Urban - que começaram a namorar em 2005 e casaram-se no ano seguinte - têm em comum as filhas Sunday Rose, de 14 anos, e Faith Margaret, de 12. A atriz é ainda mãe de Connor, de 28 anos, e Isabella, de 30, ambos adotados durante o casamento anterior com Tom Cruise.

