Faz este domingo, dia 14 de março, cinco anos que Nicolau Breyner morreu. O artista perdeu a vida na sequência de um ataque cardíaco deixando em choque a comunidade artística em Portugal.

O seu talento e memória nunca serão esquecidos, como tal, foram várias as figuras públicas que lembraram hoje o artista que marcou a Cultura.

Fernanda Serrano escreveu: "Nosso querido Nico, continuamos a sentir a tua falta! Muita! Saudades tuas. Das tuas histórias. Das barrigadas de riso. Dos teus abraços. Da tua bondade! Do teu talento inesgotável! Aqui de casa, para onde quer que estejas, toma lá este sorriso nosso".

Pedro Granger, por seu turno, afirmou: "Meu querido Nico. 5 anos. Mais um ano que passa mas continuas presente na minha vida mais do que nunca meu eterno vizinho, colega e amigo. Faz falta haver mais Nicos".

A atriz Sofia Grillo notou: "5 anos. O tempo passa, mas as saudades não.

Saudades de nos pores a rir e a fazer xixi pelas pernas abaixo com as tuas histórias do outro mundo. Saudades das conversas sérias, também. Dos conselhos. Dos teus abraços apertados. Da tua bondade. Do teu talento. Fazes cá falta. Muita. Nem imaginas quanta. Um beijo gigante daqui, para onde queres que estejas.

Nosso Nico".

