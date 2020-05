Habemus escolhido. Nicolas Cage dará vida ao excêntrico Joe Exotic numa nova série sobre a vida do homem que inspira o documentário da Netflix 'Tiger King: Morte, Caos e Loucura'.

A informação é avançada pela Variety, que revela ainda que o projeto contará com oito episódios e será inspirado num artigo do jornal Texas Monthly cujos direitos foram comprados em junho de 2019, muito antes da estreia do documentário da Netflix.

Esta nova série, produzida pelos estúdios Imagine Television Studios e CBS, ficará na história como o primeiro trabalho televisivo de Nicolas Cage.

Importa referir que Joe Exotic se destaca como um carismático cantor country polígamo, com um penteado peculiar e gosto duvidoso, que adora armas e se viu envolvido ao longo da sua vida com vigaristas, traficantes e líderes de culto.

