Nicola Peltz gravou no corpo o nome do noivo, Brooklyn Beckham, tatuagem que foi mostrada no Instagram.

Esta segunda-feira, o filho mais velho de David e Victoria Beckham partilhou nas stories uma imagem que mostrava precisamente o seu nome gravado na parte superior das costas da companheira.

Recorde-se que também Brooklyn já surpreendeu Nicola com uma tatuagem. No início deste ano, o jovem gravou no seu corpo o nome da falecida avó da noiva, Gina, para celebrar o aniversário de Nicola.

