Nicki Minaj já está a dar início à sua própria série documental que será transmitida na HBO Max.

Um projeto de seis episódios, que será dirigido por Michael John Warren - que também esteve por trás do documentário de Jay-Z, 'Fade to Black', em 2004, relata o Page Six.

A data de lançamento e o nome da série ainda não foram anunciados, mas sabe-se que cada episódio terá meia hora.

“Isto vai dar-vos uma visão crua e não filtrada da minha vida pessoal e do meu percurso profissional", explicou a cantora ao anunciar a série aos fãs, mostrando-se ansiosa para partilhar este trabalho com os seguidores.

