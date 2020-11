Nicki Minaj revelou no Twitter, na passada sexta-feira, que ainda não contratou uma babysitter para a ajudar a tomar conta do filho recém-nascido, fruto do casamento com Kenneth Petty.

Quando uma fã sugeriu que a cantora deveria contratar alguém para a ajudar com a criança, que nasceu em setembro, porque os fãs sentiam saudades da artista, a mesma respondeu: "Todas as pessoas dizem-me isso. Ri muito. Eu realmente devia contratar alguém". Mas não ficou por aqui e afirmou que esta é uma "decisão difícil".

"Ontem à noite tentei twittar enquanto o alimentava", acrescentou. "Ele olhou para mim e disse 'definitivamente não'. Ele quer toda a atenção para ele", rematou.

