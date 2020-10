Nicki Minaj voltou a destacar, esta quarta-feira, dia 21, o nascimento do primeiro filho. A cantora partilhou na sua conta oficial de Instagram a primeira fotografia do menino.

"Feliz aniversário, meu amor", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde vemos o pézinho do bebé.

De acordo com a imprensa internacional, recorde-se, o primeiro filho de Nicki Minja terá nascido no início do mês de outubro. Informação que nunca foi confirmada.

