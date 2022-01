E no meio dos rumores de uma alegada crise no casamento, eis que Nick Jonas e Priyanka Chopra revelaram estar mais felizes do que nunca. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, que nasceu com recurso a uma barriga de aluguer.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, 21 de janeiro, nas redes sociais.

"Estamos radiantes por confirmar que demos as boas-vindas a um bebé que nasceu através de barriga de aluguer”, afirmaram.

E sem adiantarem mais pormenores, apelaram: "Pedimos, respeitosamente, privacidade neste momento especial em que nos focamos na nossa família. Muito obrigado".

