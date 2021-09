Nick Cave prepara-se para lançar um livro de memórias onde fala dos primeiros anos que se seguiram à morte do filho. 'Faith, Hope and Carnage' foca-se no caminho que o artista teve de percorrer, a nível emocional, para lidar com o falecimento de Arthur, de 15 anos, que aconteceu há seis anos.

O livro resulta de mais de 40 horas de entrevistas com o jornalista Sean O’Hagan.

"Tem sido um prazer estranho, que apoia, falar com o Sean O’Hagan ao longo destes tempos de incerteza", afirmou Nick.

"Este é um livro de conversas íntimas e muitas vezes surpreendentes nas quais o Nick Cave fala honestamente sobre a sua vida, a sua música e a transformação dramática de ambas através da tragédia pessoal", referiu O’Hagan.

"Providencia um conhecimento profundo da mente singular de um dos artistas mais originais e desafiantes do nosso tempo - explorando também a dinâmica complexa entre a fé e a dúvida que marca o seu trabalho", acrescenta.

Recorde-se que Arthur morreu ao cair de um penhasco em Ovingdean, em julho de 2015.

'Faith, Hope and Carnage' será publicado em 2022.

