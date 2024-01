Nick Cannon já tem uma grande família, sendo pai de 12 filhos. Motivo que o deixa sem planos para dar as boas-vindas a mais crianças, pelo menos para já.

"Neste momento estou relaxado. Não há planos nesse sentido ainda", disse à People.

"É engraçado, porque as pessoas estão sempre a ver se tenho mais filho", acrescentou. "12 não é suficiente?", continuo.

No entanto, se a vida o levar a ter mais filhos, o apresentador de 'The Masked Singer' não tem problemas por ser o 13.º. "Treze é um bom número. É definitivamente um número de sorte", disse ainda.

Recorde-se que Nick Cannon é pais dos gémeos Moroccan e Monroe (da relação terminada com Mariah Carey), de Golden Sagon, Rise Messiah Cannon e Powerful Queen (que teve com Brittany Bell), dos gémeos Zion Mixolydian e Zillion Heir e da filha Beautiful Zeppelin (com Abby De La Rosa), de Legendary Love (com Bre Tiesi) e ainda de Onyx Ice Cole (com LaNisha Cole).

O apresentador é também pai de Zen, que morreu aos cinco meses em dezembro de 2021 após ser diagnosticado com cancro, e de Halo Marie Cannon, que nasceu em dezembro de 2022, fruto da relação com Alyssa Scott.