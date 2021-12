Nick Cannon fez uma homenagem ao filho, o bebé Zen, que morreu no passado fim de semana depois de ter sido diagnosticado com um tumor cerebral.

O apresentador, de 41 anos, mostrou um retrato especial do menino ao colo da mãe, Alyssa Scott, pouco tempo antes de falecer.

"Esta é especial. Esta é a minha Foto do Dia, uma fotografia que na verdade tirei no domingo", começa por referir no seu programa ' The Nick Cannon Show'.

"É uma linda fotografia do meu filho maravilhoso e da sua maravilhosa mãe, Alyssa Scott, e é um momento de verdade", reflete.

"Envio amor para a Alyssa, para a família, e para cada mãe que já perdeu um filho ou que teve de lidar com uma criança com necessidades especiais... as mães são super heroínas. Vamos ultrapassar isto", completou.

Eis o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NICK CANNON (@nickcannon)

