Há uma nova mulher apontada como a dona do coração de Neymar. Depois da publicação de uma fotografia nas redes sociais, nasceu a suspeita do internacional brasileiro estar a viver um romance com Bruna Biancardi.

A influencer publicou um registo em que aparecem sozinhos e a cumplicidade entre ambos é notória.

A imagem surge inclusive depois de Neymar e Bruna Biancardi terem desfrutado de um passeio de barco durante o fim de semana. Segundo a revista Quem, também estavam presentes Davi Lucca, filho do jogador, Carol Dantas, mãe do menino, e o marido desta, Vini Martinez.

Neymar e Bruna Biancardi© Instagram

