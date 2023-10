As suspeitas confirmaram-se, Neymar não conseguiu chegar a tempo do parto da filha Mavie.

Quando relataram a notícia do nascimento da menina, ficou no ar a dúvida se o jogador tinha chegado a tempo do parto ou não. Agora a companheira do futebolista, Bruna Biancardi, confirmou que não.

Nas stories da sua página de Instagram, segundo o E! News, Bruna Biancardi disse: "O papá tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também".

De recordar que Neymar está atualmente a jogar na Arábia Saudita pelo Al-Hilal. O futebolista apanhou um avião do país para o Brasil à última hora para o nascimento da menina.

Sobre o irmão mais velho de Mavie, Bruna Biancardi destacou: "Perfeito! Ficou 24 horas no Brasil, mas aproveitou bem o tempo e fez tudo com ela. Ajudou no banho, a trocar, cuidou de mim dando-me água, ajudando-me, ficou com ela no colo, dormiu com a gente... O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele".

De recordar que além da bebé que nasceu recentemente, Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação já terminada com Carol Dantas.

