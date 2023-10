Neymar viu nascer a filha Mavie no final da semana passada, dia 6 de outubro. Um momento especial que levou o jogador a mudar de look.

Foi o barbeiro do futebolista brasileiro quem mostrou o novo visual de Neymar, feito em homenagem à filha recém-nascida.

Como pode ver na publicação abaixo, o papá cortou o cabelo deixando um "M" marcado.

De recordar que a menina é fruto da relação com Bruna Biancardi e é a primeira filha em comum. No entanto, Neymar é também pai de Davi Luca, de 12 anos, da relação passada com Carol Dantas.

