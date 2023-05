Lili Caneças tem o coração a 'explodir' de orgulho. O neto da socialite, Pedro Caneças, acaba de lançar o seu primeiro tema, estreando-se assim na área musical.

"É com o maior orgulho que informo os meus seguidores que o meu neto, Pedro Caneças, P-DRO, que canta e compõe desde os dez anos de idade, lança a sua primeira música, 'Honest', no seu canal de YouTube", anunciou a socialite no Instagram.

Lili explicou que o jovem Pedro, que adotou o nome artístico P-DRO, só ainda não tinha lançado nenhum tema antes por querer que tudo estivesse perfeito.

"Super profissional, é muito exigente com a qualidade da sua música. Tenho a certeza que vai ser um sucesso… Parabéns, Pedro. Uma nova fase da tua vida começa hoje, para alegria de todos nós… Amo-te muito", completou.

Eis abaixo a partilha e ainda o vídeo do novo tema do jovem artista:

Siga o link

Leia Também: Vídeo. Matilde Breyner faz paródia hilariante com Lili Caneças