O neto da lenda de Hollywood Doris Day casou-se. De acordo com a People, Ryan Melcher, de 40 anos, deu o nó com Brittney Giammanco, de 31.

A cerimónia decorreu no Lambert's Cove Inn & Resort, perto de Vineyard Haven, Massachusetts, nos EUA, no passado dia 30 de setembro.

Durante o casamento houve espaço para muita música. Ryan Melcher contou que os Dukes Band tocaram vários temas dos The Beach Boys, assim como alguns dos favoritos da avó, Doris Day, incluindo a canção 'Whatever Will Be, Will Be' ['Quem Sera, Sera'] - um dos maiores sucessos da sua carreira.

