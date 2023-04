"Porque nem só de representação vive um artista, hoje estreio-me nas lides do fado com a querida Katia Guerreiro, num fado escrito e composto pelos dois, com muito coração à mistura". Foi com estas palavras que Pedro Granger começou a publicação que fez no Instagram este sábado, dia 1 de abril, onde anuncia a grande novidade.

"Pensei muito antes de me arriscar nesta nova etapa da minha vida pessoal e profissional, mas um artista que não arrisca é um artista que cria e vive muito pouco. Espero que gostem, e vemo-nos por aí já no próximo concerto", acrescentou.

Por sua vez, Katia Guerreiro comentou: "Está tão lindo!! Sinto-me muito honrada por me teres escolhido para um passo tão importante na tua vida! Aqui para ti, sempre".

Palavras que Pedro Granger fez questão de responder: "Tens um coração do tamanho do mundo, e um talento que não cabe na palma da mão. Que bom que foi gravar este trabalho contigo, que bom que é ser teu amigo".

