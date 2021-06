'Como um conto de fadas', esta foi a legenda escolhida por Liliana Filipa para partilhar com os seus seguidores um conjunto de românticas fotografias, captadas no dia do batizado dos filhos, onde surge ao lado do companheiro, Daniel Gregório, que conheceu no programa 'Casa dos Segredos'.

"Sim, parece um conto de fadas mas nem sempre… muitas vezes estamos de costas voltadas", escreve, sem medo de assumir o lado mais real da relação.

A vida do casal é dificultada pelo "stress no trabalho", visto que ambos são empresários, e pelo facto de sendo "tão jovens" terem já uma família com dois filhos, Ariel, de dois anos, e Santi, de um, "e tantas responsabilidades".

"Não é tão fácil quanto parece", garante a digital influencer, que apesar das dificuldades parece não ter dúvidas de que "no final o amor vence sempre".

"Os nossos filhos são amor em forma de dois anjos e eu sou tão grata", termina.

